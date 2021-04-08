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Giriş Tarihi: 9.4.2021 00:26

'da katliam gibi ! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

AA
Manisa'da katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

'nın Turgutlu ilçesinde korkunç bir meydana geldi. Aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişilerin hastanede tedavisi sürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dün akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Aynı yönde seyreden ve henüz sürücüleri belirlenemeyen 45 ADT 994 plakalı otomobil ile 35 AGT 503 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

YARALILAR ARAÇTA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle hurdaya dönen 45 ADT 994 plakalı araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

İKİ KİŞİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Metin Danış (38) ile Yusuf Şen (35) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı Orhan Eyüpoğlu (32), Nazmi Akşit (25), Ayşe Çakır (24) ve Mehmet Aykaç'ın (32) tedavisi sürüyor.

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Manisa'da katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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