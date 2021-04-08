Manisa'da katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dün akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Aynı yönde seyreden ve henüz sürücüleri belirlenemeyen 45 ADT 994 plakalı otomobil ile 35 AGT 503 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.