Manisa'da katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dün akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Aynı yönde seyreden ve henüz sürücüleri belirlenemeyen 45 ADT 994 plakalı otomobil ile 35 AGT 503 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
YARALILAR ARAÇTA SIKIŞTI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle hurdaya dönen 45 ADT 994 plakalı araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
İKİ KİŞİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Metin Danış (38) ile Yusuf Şen (35) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.