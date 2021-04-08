Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı: Vatandaş dolu önlemi aldı!

Komşusunun aracının üzerine dolu önlemi aldığını söyleyen Güner Hancı "Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Bundan ötürü ufak bir yağış uyarısında araçların üzerini kapatıyorlar.Korkuyor insanlar ne olur ne olmaz diye önlem alıyor" diye konuştu.