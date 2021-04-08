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Giriş Tarihi: 8.4.2021 13:13

için uyarı yaptı: Vatandaş önlemi aldı!

DHA
Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı: Vatandaş dolu önlemi aldı!

, için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Megakent, güne yağmurla başladı. Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde yağışı olabileceğini düşünenler ise araçlarının üzerine halı, battaniye ve karton koyarak önlem aldı. İşte otomobillerin fotoğrafları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uyarıda, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Uyarıda, İstanbul'da halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



Meteoroloji'nin uyarısının ardından Anadolu Yakasında özelllikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar, Maltepe ve Ataşehir'de araçların üzeri halı, kilim ve karton konularak önlem alındı.

Komşusunun aracının üzerine dolu önlemi aldığını söyleyen Güner Hancı "Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Bundan ötürü ufak bir yağış uyarısında araçların üzerini kapatıyorlar.Korkuyor insanlar ne olur ne olmaz diye önlem alıyor" diye konuştu.



Metin Hancı ise "Önceki dolu yağışlarından korktukları için araçların üzerine halı, kilim ne varsa atmışlar. Meteoroloji yağış uyarısı yaptı ama vatandaşlar dolu uyarısı olarak algıladı herhalde" dedi.

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Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı: Vatandaş dolu önlemi aldı!
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