2021 Metro Market çalışma saatleri | Metro Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Dünyanın da en büyük toptancı marketlerinden biri olan Metro Market'in merkez ofisi Almanya'nın Düsseldorf şehrindedir. Türkiye'de de 1990 yılından beri faaliyette olan Metro Market, uluslararası alanda güçlü bir konumda bulunmaktadır. Metro Grup, 25 ülkede 759 mağazasıyla perakende sektörünün de en önemli uluslararası şirketlerinden biridir. Metro Market'i tercih eden vatandaşların en çok merak ettiği konu olan mesai saatlerini sizler için derledik…

METRO MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR? METRO MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021!

Pazartesi-Cuma 10:00 20:00 Cumartesi-Pazar 10:00 17:00

•Metro Market Çağrı Merkezi İletişim: 444 5 040

•Metro Market Genel Müdürlüğü İletişim: 0 212 444 50 40

•Metro Market Genel Müdürlüğü Adres: Koçman Cad. Güneşli Kavşağı 342121 Güneşli - Bağcılar/İSTANBUL