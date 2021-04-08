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Haberler Yaşam Haberleri 2021 Metro Market çalışma saatleri | Metro Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 8.4.2021 11:44 Son Güncelleme: 8.4.2021 11:44

2021 çalışma saatleri | Metro Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

2021 Metro Market çalışma saatleri | Metro Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Ülkemizin en büyük toptancı marketlerinden biri olan , 36 adet mağazasıyla hizmet vermektedir. Merkez Ofisi Almanya'nın Düsseldorf şehrinde olan Metro Market, ülkemizde 1990 yılından beri faaliyet göstermektedir. Metro Market’in açılış kapanış saatleri bazı illerimiz haricinde değişkenlik göstermemektedir. Metro Market’ten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar mağazanın çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, /kapanıyor?

Dünyanın da en büyük toptancı marketlerinden biri olan Metro Market'in merkez ofisi Almanya'nın Düsseldorf şehrindedir. Türkiye'de de 1990 yılından beri faaliyette olan Metro Market, uluslararası alanda güçlü bir konumda bulunmaktadır. Metro Grup, 25 ülkede 759 mağazasıyla perakende sektörünün de en önemli uluslararası şirketlerinden biridir. Metro Market'i tercih eden vatandaşların en çok merak ettiği konu olan mesai saatlerini sizler için derledik…

METRO MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR? METRO MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021!

Pazartesi-Cuma 10:00 20:00
Cumartesi-Pazar 10:00 17:00

•Metro Market Çağrı Merkezi İletişim: 444 5 040

•Metro Market Genel Müdürlüğü İletişim: 0 212 444 50 40

•Metro Market Genel Müdürlüğü Adres: Koçman Cad. Güneşli Kavşağı 342121 Güneşli - Bağcılar/İSTANBUL

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2021 Metro Market çalışma saatleri | Metro Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
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