Milas'ta lüks cip ortalığı savaş alanına çevirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-330 kara yolunda gerçekleşen kazaya 4 araç karıştı.

Bodrum'dan Milas'a doğru seyreden cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle Milas Şehir Mezarlığı önünde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Cip, karşı şeritte seyreden tır ve otomobillere çarparak durabildi.



3 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.



Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Milas – Bodrum karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.