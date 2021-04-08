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Giriş Tarihi: 8.4.2021 13:26

Milas'ta lüks cip ortalığı savaş alanına çevirdi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Milas'ta lüks cip ortalığı savaş alanına çevirdi

'nın Milas ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-330 kara yolunda gerçekleşen kazaya 4 araç karıştı.

Muğla'nın Milas ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-330 kara yolunda gerçekleşen kazaya 4 araç karıştı.

Bodrum'dan Milas'a doğru seyreden cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle Milas Şehir Mezarlığı önünde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Cip, karşı şeritte seyreden tır ve otomobillere çarparak durabildi.

3 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Milas – Bodrum karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Milas'ta lüks cip ortalığı savaş alanına çevirdi
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