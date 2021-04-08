MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM takvimi ile MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu!

ÖSYM tarafından organize edilen Milli Savunma Üniversitesi sınavının ardından MSÜ sonuçları sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde 81 il merkezinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı soruları ve cevapları duyurulmuştu. Adaylar soru ve cevap kitapçıklarına bakarak fikir sahibi olurken gözler MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, MSÜ sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır soruları yanıt buldu.

Günlerdir merakla beklenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt buldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl geçerli olarak kabul edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. İşte 2021 ÖSYM ile MSÜ sonuçları açıklanma tarihi!

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Buna göre MSÜ sonuçları 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.