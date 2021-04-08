Muğla valiliği uyardı! Çatı uçabilir

Muğla Valiliği'nden az önce yapılan meteorolojik uyarıda halka dikkatli olunması için tedbirli olun çağrısı yapıldı.





Valilik açıklamasında; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın; ( 09.04.2021) Cuma sabah saatlerinden itibaren Muğla il genelinde kuzey yönlerden Fırtına (62-74 km/saat) ve yer yer Kuvvetli Fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."