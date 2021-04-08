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Giriş Tarihi: 8.4.2021 16:09

valiliği uyardı! Çatı uçabilir

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla valiliği uyardı! Çatı uçabilir

Valiliği'nden az önce yapılan meteorolojik uyarıda halka dikkatli olunması için tedbirli olun çağrısı yapıldı.

Muğla Valiliği'nden az önce yapılan meteorolojik uyarıda halka dikkatli olunması için tedbirli olun çağrısı yapıldı.



Valilik açıklamasında; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın; ( 09.04.2021) Cuma sabah saatlerinden itibaren Muğla il genelinde kuzey yönlerden Fırtına (62-74 km/saat) ve yer yer Kuvvetli Fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Muğla valiliği uyardı! Çatı uçabilir
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