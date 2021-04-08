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Giriş Tarihi: 8.4.2021 13:52

Müşteri gibi geldi: bilekliği çalıp gitti! O anlar böyle görüntülendi...

DHA
Müşteri gibi geldi: Altın bilekliği çalıp gitti! O anlar böyle görüntülendi...

'da kuyumcu soygunu yaşandı. Yabancı uyruklu hırsız, müşteri gibi girdiği kuyumcudan 20 bin lira değerindeki bilekliği çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte haberin detayları...

Bursa'da yaşanan olay, geçen salı günü, saat 15.20'de merkez Osmangazi ilçesindeki bir kuyumcuda meydana geldi. S.Y.'ye ait kuyumcu dükkanına giren yabancı uyruklu şüpheli, bileklik bakmak istediğini söyledi. S.Y., bileklikleri gösterirken şüpheli, vitrinin alt raflarındaki bilekliklere de bakmak istediğini belirtti.

S.Y.'nin vitrinin alt raflarındaki bileklikleri almak için eğildiği sırada şüpheli de üst raftaki 20 bin lira değerindeki 52 gramlık 14 ayar bir bilekliği el çabukluğuyla çaldı. İş yeri sahibi S.Y., bilekliğin çalındığından habersiz, şüpheliye ürünleri göstermeye devam etti. Bir süre daha bileklik bakan şüpheli daha sonra kuyumcudan ayrıldı.


Şüphelinin ayrılmasından sonra rafları düzelten S.Y., bir bilekliğin yerinde olmadığını fark etti. İş yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen S.Y., yabancı uyruklu gencin bilekliği çaldığını gördü. S.Y., polisi arayıp ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasından tespit eşkalini belirledikleri hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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Müşteri gibi geldi: Altın bilekliği çalıp gitti! O anlar böyle görüntülendi...
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