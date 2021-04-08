Müşteri gibi geldi: Altın bilekliği çalıp gitti! O anlar böyle görüntülendi...

S.Y.'nin vitrinin alt raflarındaki bileklikleri almak için eğildiği sırada şüpheli de üst raftaki 20 bin lira değerindeki 52 gramlık 14 ayar bir bilekliği el çabukluğuyla çaldı. İş yeri sahibi S.Y., bilekliğin çalındığından habersiz, şüpheliye ürünleri göstermeye devam etti. Bir süre daha bileklik bakan şüpheli daha sonra kuyumcudan ayrıldı.