Öğrenciler 23 Nisan için yaptıkları resimleri gönderdi

Türkiye ve Romanya'dan okulların ortaklığında hayata geçirilen eTwinning projelerinin katılımcıları olan çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptıkları resimler gönderildi."Sihirli Pencerem", "Kukla Arkadaşlarım" ve "Ukulelem Elim Bestem Dilinde" isimli eTwinning projelerine katılan Türkiye'den 35 okuldan 288, Romanya'dan da bir okuldan 25 anaokulu öğrencisi TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resim yaptı.Düzce'den projede yer alan Şükran Öney Anaokulu öğrencileri resimlerinin yanı sıra Romanya'dan yaşıtlarının gönderdiği resimleri zarflara koyduktan sonra pullarını yapıştırdı ve zarfların üzerine boyayla el baskısı yaptı. Üzerine, "Ulu Önder Atatürk'ün ülkelerin geleceği olan çocuklara armağan ettiği TBMM'nin açılış günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 101. yılı kapsamında minik öğrencilerimizin düşüncelerini aktardıkları resimleri proje öğretmenleri olarak takdim ederiz. Sevgi ve saygılarımızla" yazan zarflar, , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce Valisi Cevdet Atay, milletvekilleri ve Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'e ulaştırılmak üzere PTT görevlisine teslim edildi.