Onur market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Onur market çalışma saatleri 2021!

Onur market açılış ve kapanış saatlerinin yanı sıra resmi tatillerde çalışıp çalışmadığı, öğle arası çalışma sistemi merak ediliyor. Hizmet verdiği bölgelerde en sık tercih edilen markalardan bir tanesi olan ve uzun yıllardır verdiği hizmetle popüler bir süpermarket zinciri olarak tanımlanan Onur market açılış ve kapanış saatlerini bir araya getirmek üzere Onur market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularını yanıtladık. İşte öğle arası ve resmi tatil günleri ile birlikte Onur market mesai saatleri…

Sizin için hazırladığımız haberimizden, 2021 Onur market mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir, Onur market şubelerinin kaçta açılıp kaçta kapandığını, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

ONUR MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Onur market, haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Oldukça cazip fırsatlar barındıran Onur market şubelerinin çalışma saatleri genel olarak aynıdır.

ONUR MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağın devam edecek ve marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve Cumartesi günü 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

ONUR MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

ONUR MARKET hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

ONUR MARKET Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ONUR MARKET RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Onur market şubeleri dini bayramların ilk günü kapalıdır. Fakat Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günleri hariç diğer günler ve arefe günü hizmet vermeye devam etmektedir. Fakat dini bayramların 2. ve 3. günleri çalışma saati diğer günlere göre daha kısadır. Ayrıca 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi resmi tatil günlerinde Onur market açıktır.

ONUR MARKET İLETİŞİM BİLGİSİ

Çağrı Merkezi Telefonu: 0212 540 55 40

Müşteri Hizmetleri E-Posta: musterihizmetleri@onurmarket.com

Genel Müdürlük Fevzi çakmak mah. Fevzi çakmak cad No:11 Sefaköy kiptaş evleri

Telefon: 0 212 411 15 60