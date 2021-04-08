Pendik Kaymakamı’ndan Dünya Romanlar Gününde eğlenceli kutlama

Dünya Romanlar Günü İstanbul Pendik Kaymakamı tarafından düzenlenen bir proğram ile kutlandı. Pendik Merkez Gazi Paşa Caddesi'nde bulunan Kuşlu Park'ta Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya'nın da katıldığı eğlencede dört yetişkin, dört çocuk roman vatandaşı kendi kültürlerini yansıtan şarkılarıyla dans gösterisi sundular. Etkinlik sonrasında kutlama dansı yapan Roman gençler vatandaşlara karanfil dağıttılar.

Pendik Kaymakamı Dr.Hülya Kaya, Kaymakamlık Özel Kalem Müdürü Muzaffer Palit, Sosyal Hizmetler Müdürü Dr.Ayser Soy ve Batı Mahallesi Muhtarı Hülya Büyüktopçu ile Pendik'te yaşayan Roman vatandaşları Dünya Romanlar Günü kapsamında düzenlenen müzikli ve danslı etkinliğe katıldı.