Polis konulu şiirleriyle derece alan öğrencilere ödül

Tokat Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Ertelenmiş Hayaller" isimli Şiir yarışmasının kazananları hediyelerini Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun elinden aldı.

Şiir Yarışmasında Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu Öğrencisi Zehra Dino birinci olurken Tokat Gazi Osman Paşa Ortaokulu öğrencisi Merve Beray Şahinkaya ikinci, Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencisi Furkan Kaya ise üçüncü oldu.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Ertelenmiş Hayaller" Projesi kapsamında 1845 Yılında kurulan Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle il genelinde 11-14 yaş grubundaki ortaokul öğrencileri arasında Polis konulu şiir yarışması düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Kurulu tarafından öğrencilerin gönderdiği şiirler değerlendirilerek dereceye giren öğrencilerimize ödülleri İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu tarafından verildi.

Şiir yarışmasının birincisi Zehra Dino'ya; Bisiklet ve TDP baskılı tişört, ikincisi Merve Beray Şahinkaya'ya Saat ve TDP Baskılı tişört, üçüncüsü Furkan Kaya'ya ise Eşofman Takımı ve TDP Baskılı tişört ödülü verildi.

ÖĞRENCİLER EMEKLERİNDEN ÖTÜRÜ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Öğrencilere ödüllerini takdim eden Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, "Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü anısına arkadaşlarımızla birlikte bir şiir yarışması düzenledik. 11-14 yaş grubu arasındaki çocuklarımıza. Bu şiir yarışmasında komisyonda dereceye giren birinci, ikinci ve üçünçü olan çocuklarımızın yazdıkları şiirler ve verdikleri emek karşısında bizlerin de bir hediye takdimi oldu." dedi.

Ödül töreni Uzunburun Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının bahçesinde gerçekleşirken daha sonra öğrencileri makamında ağırlayan Topaloğlu'na öğrenciler derece aldıkları şiirlerini okudular.