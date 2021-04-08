Şanlıurfalılar Derneği çalışmalarına start verdi

Şanlıurfalılar Federasyonuna bağlı Didim Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 60 kişilik yönetimiyle ve Didimli işadamı Ahmet Özcan başkanlığında çalışmalarına start verdi.

İzmir Şanlıurfalılar Federasyonuna bağlı Didim Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Didimli işadamı Ahmet Özcan başkanlığında kuruldu. İzmir'de bulunan federasyonca yapılan araştırma ve anket sonucunda Didim'de kurulan Şanlıurfalılar Derneği'ne Ahmet Özcan Başkan seçilirken Mehmet Çiftçi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Dernek 60 kişilik yönetimiyle çalışmalarına start verdi. Didim Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Özcan "60 kişilik yönetimimizle çalışmalarımıza başladık. Resmî açılış törenimizin ardından tüm hemşerilerimizi derneğimize bekliyoruz. Amacımız Didim'deki hemşerilerimize destek olmak. Mutlu ve üzüntülü günlerinde Şanlıurfalı hemşerilerimizin yanındayız" diye konuştu.