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Giriş Tarihi: 8.4.2021 09:10

Şehit Türk Yıldızı için askeri tören düzenlendi

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Şehit Türk Yıldızı için askeri tören düzenlendi

3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na bağlı Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızlarındaki 1xNF-5 uçağının düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Pilot Burak Genççelep için Konya'da askeri tören düzenlendi.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızlarındaki 1xNF-5 uçağının düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Pilot Burak Genççelep için Konya'da askeri tören düzenlendi.

Eğitim uçuşu yaptığı sırada dün 14.15'te düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Genççelep, 3. Ana Jet Üst Komutanlığında düzenlenen törenin ardından askeri uçak ile memleketi Trabzon'a uğurlandı.

Şehit yüzbaşının evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken geçtiğimiz yıl katıldığı Türk Yıldızlarında 100 saatlik uçuş yaptığı öğrenildi.

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Şehit Türk Yıldızı için askeri tören düzenlendi
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