Şener Söğüt 2 yılını anlattı “Körfez’in geleceğini sıkıntıdan kurtardık”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt gerçekleştirdiği toplantıda 2 yılını değerlendirdi. Şener Söğüt 2 sene içerisinde yaptıkları çalışmaları aktarırken ilerleyen süreçte planlanan projeleri aktardı. Söğüt'ün açıklamasında ödenen vergi ve SGK borçları dikkat çekti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt görevde geçen iki yılı hakkında değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantı Tütünçiftlik Nazende Restoranda gerçekleşti. Söğüt Görev süresi içinde yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında yapılan çalışmaları aktardı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Seçimde verdiğimiz sözler ve ihtiyaçlar için yaptığımız projeleri size aktararak vatandaşlara duyurmak istedik. Özellikle her seçimden sonraki süreçler biraz zor geçer. Vatandaşların beklediği çalışmaları yapacaksınız. Zorlu bir süreci geride bıraktık. Pandemi ve bazı küresel sorunlar ile uğraştık ve bir saatimizi boş geçirmedik. Bu yıl ihalesini yapacağımız projeleri sizinle paylaşacağız." Sözleri ile programa başladı.

450 MİLYONLUK VERGİ VE SGK BORCUNU ÖDEDİK

Yapılandırma ile alakalı bir planımız oldu ve bunu bir fırsat olarak değerlendirdik. Körfez'in geleceğini sıkıntıya sokacak borçlarla ilgili çalışmalar yaptık. Borçlarla ilgili hep bir altyapı hazırladık. Bu borçtan Körfezi nasıl kurtarabiliriz diye çünkü bu borçlar Körfezin ayağına dolaşacak borçlardı. Bu vergi borcu ödemesini kaçırsaydık kötü olurdu. Devlet borcunu almak için kararlılıkla adım atacaktı. 450 milyonun anaparasını ödediğinizde faizi siliniyordu. Toplamda 200 milyon ana para borcu vardı. Bu 200 milyonu ödediğinizde 250 milyon faizi siliyordu. SGK borcunda 310 milyon borcun sadece 95 milyonu ana paraydı. Bu konuda gayrimenkulleri değerlendirmek istedik. Benim gönlüm bunu meclisten oybirliği ile geçirmekti ama muhalefet gayrimenkul satıyorsunuz diye buna karşı çıktı. . Kamunun kullandığı (Okul, cami, hastane vb.) gayrimenkulleri Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devrederek burada hamle yaptık. SGK bu arsayı 310 milyon paraya sayacak. SGK'ya bir 10-15 milyon borcumuz kaldı onu da yapılandırdık zamanla ödeyeceğiz. Bu Körfez'in geleceği için çok değerliydi, Körfezin geleceğini sıkıntıya sokmaktan kurtarmış olduk.

ESNAFA DESTEKTE BULUNDUK

Pandemi sürecinde tüm belediyelerde olduğu gibi bizde de 450 esnafa biner lira destekte bulunduk. Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yaparak uzaktan eğitim gören öğrencilerimize tablet dağıtımında bulunduk. Esnaflarımızda gittiğimizde onların sıkıntılarını görüyoruz, esnaflara yardımımız Pandemi boyunca devam edecek.

HEREKE KALESİ HAYAT BULACAK

Yapısal çalışmaları tamamladığımızda Hereke Kalesinde amfi tiyatro, çay içme alanları, halı müzesi ve halı tezgahı koyarak halı dokumasını yapmak istiyoruz. Bu hamleyle gelen turistin halının nasıl dokunduğunu göstermek istiyoruz.

HUKUK FAKÜLTESİ HEREKE'YE GELECEK

Körfez Kampüsü bildiğiniz gibi Kocaeli Üniversitesi hazırlık bölümü öğrencileri geliyor ve önce Körfez'i tanıyor. Ulaştırma ve lojistik bölümünde 4 senelik öğrencilerde burada yer alacak. Hereke Kampüsünde bir çalışmamız olacak. Hukuk Fakültesine uygun bir bina yaparsanız hukuk fakültesini buraya taşırız demişti. Bize bu kampüsün bir fazla masrafı olmayacak. Nuh Çimento ve Diler Demir Çelik bize ciddi derecede destek oluyor. Nuh Çimento 10 milyona kadar nakit bir destek verecek ayrıca buranın betonunu sağlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bizim desteğimiz ile inşallah orada yakın zamanda bir temel atma törenini yapacağız.

TIR PARKI OLUŞTURDUK

Sanayi ve liman kenti olmamız dolayısıyla en büyük sorunlarımızdan biri mahalle aralarındaki tır parklanmalarıydı. Bunu da yeni tır parkını kazandırarak çözdük. Kabakoz Mahallesi'nde 30 dönümlük alanda 200 aracın park edebileceği bir tır parkı oluşturduk. Ayrıca şoförlerin araçlarını bıraktıktan sonra evlerine gitmeleri için de ücretsiz servis imkanı koyduk. Denetimleri de sıklaştırarak vatandaşın can güvenliğini tehlikeye düşüren cadde arası parklanmalara da ceza uygulamaya başladık.

SARNIÇ HAN VE İLİMTEPE PROJELERİMİZİ TAMAMLADIK

Sarnıç Han projemizi tamamladık ve tapuları devrettik. Burayı da kaymakamlık ile görüştük, tapu, icra müdürlüğü ve ilçe seçim kurulları gibi yerler burada yer alacak. Kamu hizmetinin olacağı bir bina olacak. İlimtepe iş ve yaşam merkezi de bizim cazibe merkezimiz. Bir miktar çalışma ile burada tapularımızı verdik ve satışlarımızı yaptık. KOMEK ve sağlık ocaklarına buradan yer devrettik. Bu projeye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız da destek verdi.

NAZENDE KAFE PROJELERİMİZ İLGİ GÖRDÜ

Yarımca Nazende kafe projemiz bulunuyor. Vatandaşlarımız hep Tütünçiftlik'te sosyal tesis var bizde niye yok diyordu bizde orada bulunan alanı devir aldık ve restore ederek güzel bir alan haline getirdik. Tütünçiftlik ve Kirazlıyalı'da kafelerimizi de açtık. Bu kafelerimiz vatandaşlarımızdan olumlu tepki gördü.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIMIZI UNUTMADIK

Sokak hayvanlarını unutmadık. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde ameliyatlı operasyonlar dahi yapabiliyoruz. Yeniyalı Mahallesi'nde özel gereksinimli çocuklarımız için Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu hayata geçirdik. 1 Milyon üzerinde bir masraf ile özel gereksinimli çocuklarımızın kullanabileceği bir alan yarattık.

400 DÖNÜMLÜK MİLLET BAHÇESİ HAYATA GEÇECEK

İlçemizde TOKİ ile birlikte hayata geçirileceğimiz Millet Bahçesi Projemiz hazır. TOKİ ihalesini gerçekleştirecek ve hızlıca başlayacağız. 400 dönümlük alanda hayata geçireceğimiz Millet Bahçesi, bölgenin en büyük millet bahçelerinden biri olacak. İçerisinde mesire alanları, kır lokantası, kır kahvesi, doğa yürüyüş parkuru, paintballl ve zipline parkuru, seyir terasları, kamp alanları ve spor alanları olacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm noktasında Barbaros ve Güney Mahallesi'nin taşınması ile ilgili son aşamadayız. Konutların yapılacağı alanın TOKİ'ye devri yapıldı. Bu yıl içinde de ihalesi yapılacak. Hedef, 2023 yılında tamamlamak. TOKİ'nin ayrıca İlimtepe'de yapacağı 1506 konut için de Temmuz ayında ihale gerçekleştirilecek." İfadeleri ile açıklamalarını tamamladı.