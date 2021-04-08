Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? Güncel sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu?

Sigara zammı ile ilgili güncel gelişmeler milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde sosyal medyada yer alan iddialara göre bazı markalara zam geleceği söylentiler arasında yerini aldı. "Sigaraya zam mı geldi, güncel 2021 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına ait yanıt bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. Sağlığa zararlı olmasına karşın tütün ürünü kullananlar, zamlı sigara fiyatları iddiası hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, sigaraya zam mı geldi? İşte, 2021 güncel ve yeni sigara fiyatları listesi…

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI İLE SİGARA ZAM MI GELDİ?

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de duyurulan kararla, sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. Henüz herhangi bir şirket tarafından açıklama gelmezken Nisan ayında sigara zammı geleceği iddiaları konuyla ilgili araştırmaları da arttırdı. İşte güncel fiyatlar…