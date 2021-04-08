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Giriş Tarihi: 8.4.2021 11:47

Sinir krizi geçirip, eşyaları balkondan attı

DHA
Sinir krizi geçirip, eşyaları balkondan attı

'nin Kadirli ilçesinde 9 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Sami Ç. (55), evdeki eşyaları balkondan attı. Sinir krizi geçirdiği belirtilen Sami Ç., polis tarafından bir saatlik çabanın ardından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Cemal Paşa Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 9 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Sami Ç., iddiaya göre, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Evindeki eşyaları tek tek aşağı atan Sami Ç.'yi komşuları şaşkınlıkla izledi.



İhbar üzerine siteye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler apartmanın altında güvenlik önlemi alırken, Sami Ç.'yi de aşağı inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Polislerin yaklaşık bir saatlik çabasının ardından ikna edilerek aşağı indirilen Sami Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sinir krizi geçirip, eşyaları balkondan attı
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