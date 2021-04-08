Sinir krizi geçirip, eşyaları balkondan attı

Cemal Paşa Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 9 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Sami Ç., iddiaya göre, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Evindeki eşyaları tek tek aşağı atan Sami Ç.'yi komşuları şaşkınlıkla izledi.







İhbar üzerine siteye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler apartmanın altında güvenlik önlemi alırken, Sami Ç.'yi de aşağı inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Polislerin yaklaşık bir saatlik çabasının ardından ikna edilerek aşağı indirilen Sami Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.







Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.