SODAM törenle açıldı

8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde merkeze bağlı Çınartepe Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:160 mevkiinde Zonguldak Valiliği Sosyal Dayanışma Merkezinin açılışı yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Çınartepe Mahallesi Sultan Alparslan Cami altında açılışı gerçekleştirilen Sosyal Dayanışma Merkezi'nde roman vatandaşlara yönelik 4-6 yaş Kur'an kursu, mutfak atölyesi, el sanatları atölyesi ve eğitim atölyesi bulunuyor.

Açılış törenine Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, AK Parti il başkan vekili Ömer Gülay, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Varol Demirköse, MHP Merkez İlçe Başkanı Süleyman Erbay, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Civelek, Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Toygar, ve çok sayıda davetli topluluğu katıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Sosyal Dayanışma Merkezinin açılış kurdelesini keserek hayırlı olmasını diledi.

Açılışın ardından atölyelerdeki roman kursiyerleri ziyaret eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kursiyerlere meslek sahibi olmanın önemini anlattı.

Vali Tutulmaz, "Meslek sahibi olmak çok önemli. Meslek sahibi olmazsanız iş sahibi olamazsınız. İlimiz turizm yönünden gelişiyor. Sizlerde bu gelişmede pay sahibi olacaksınız" diye konuştu.

Roman vatandaşlar da Vali Mustafa Tutulmaz'a Sosyal Dayanışma merkezinin açılması ve kursların düzenlenmesi sebebiyle teşekkür ettiler.