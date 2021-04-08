ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi/ Hafta sonu ŞOK çalışma saatleri 2021!

Düzenli olarak yayınladığı ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerinin yüzünü güldüren ŞOK marketler zinciri, çok sayıda ürünü cazip fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Aynı zamanda oldukça geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olması ŞOK marketi tercih edilen bir süpermarket haline getiriyor. Özellikle aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin satışa çıktığı günlerde ürün stoklarına yetişebilmek amacıyla sabahın erken saatlerinde markete gidecek olanlar 'ŞOK market saat kaçta açılır' sorusunun yanıtını da merak ediyor.

Sizin için hazırladığımız haberimizden, 2021 ŞOK mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir, ŞOK marketlerinin kaçta açılıp kaçta kapandığını, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Yurt çapında çok sayıda şubesi bulunan ve cazip fırsatlarıyla çok sayıda müşteriye hizmet veren ŞOK marketleri, haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Ürün çeşitliliği açısından da oldukça cazip fırsatlar barındıran ŞOK marketlerinin çalışma saatleri genel olarak aynıdır.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağın devam edecek ve marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve Cumartesi günü 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

ŞOK RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

ŞOK şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK, Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü ŞOK düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.