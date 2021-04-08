Sokak ortasında silahlı çatışma

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Mahallesi'nde Belediye Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İstanbul Eyüpsultan’da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu | Video

Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada bir kişi yaralanırken, silahlı saldırganlar ise olay yerinde bulunan bir araca binerek kayıplara karıştı. Silah sesleriyle duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralı kişiyi hastaneye kaldırdı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin çalışmaları sürüyor.