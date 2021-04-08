Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: 1 milyon 750 bin liralık vurgun yapmışlar! Tefecilere şafak vakti operasyon...
Giriş Tarihi: 8.4.2021 09:04 Son Güncelleme: 8.4.2021 09:20

Son dakika: 1 milyon 750 bin liralık vurgun yapmışlar! Tefecilere şafak vakti operasyon...

DHA
Son dakika: 1 milyon 750 bin liralık vurgun yapmışlar! Tefecilere şafak vakti operasyon...

'da faizle borç verdikleri kişilerin hayatını karartan ve 1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Şafak vakti 11 farklı adrese düzenlenen baskında çok sayıda tefeci gözaltına alındı.

Tefecilik suçlarıyla mücadeleyi sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 45 kişiye faiz karşılığı para vererek 1 milyon 750 bin lira vurgun yapan şebekeyi deşifre etti.

Şebekeye üye oldukları öne sürülen 11 kişiyi tespit eden ekipler, Cumhuriyet savcılığının şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti.

11 FARKLI ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Bu sabah günün ilk ışıklarıyla 11 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 1 milyon 750 bin liralık vurgun yapmışlar! Tefecilere şafak vakti operasyon...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA