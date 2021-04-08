Son dakika: Beklenen kar Balkanlar'dan giriş yaptı! Meteoroloji uyardı: 6 ila 12 derece azalacak



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 18

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu 25