Son dakika: Evine gittiği kadının oğlu uyanınca sonu kötü oldu!

Özkan A. (37) konuşmak için eski sevgilisi olduğu ileri sürülen B.K.'nin 4'üncü kattaki evine gitti. Özkan A. ile barışıp evlenmeye ikna etmeye çalıştığı B.K. arasında tartışma çıktı. Bu sırada B.K.'nin odada uyuyan oğlu uyandı.