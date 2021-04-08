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Giriş Tarihi: 8.4.2021 08:23 Son Güncelleme: 8.4.2021 08:38

Son dakika: Evine gittiği kadının oğlu uyanınca sonu kötü oldu!

DHA
Son dakika: Evine gittiği kadının oğlu uyanınca sonu kötü oldu!

Son dakika haberler... 'in Karabağlar ilçesinde gece saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Barışmak ve evlenmeye ikna etmek için gittiği eski sevgilisi B.K.’nin 4’üncü kattaki evinde, kadının oğlu uyanınca balkondan balkona sarkarak kaçmaya çalışan Özkan A., 1’inci kattan düşüp ağır yaralandı.

Özkan A. (37) konuşmak için eski sevgilisi olduğu ileri sürülen B.K.'nin 4'üncü kattaki evine gitti. Özkan A. ile barışıp evlenmeye ikna etmeye çalıştığı B.K. arasında tartışma çıktı. Bu sırada B.K.'nin odada uyuyan oğlu uyandı.

Eski sevgilisinin oğlunu karşısında gören Özkan A., balkona kaçıp, kapıyı kilitledi.

Özkan A. daha sonra balkondan balkona tutunup 1'inci kata kadar, tadilat nedeniyle kurulu olan demir iskeleye ulaştı.

Ancak Özkan A., burada dengesini kaybedip aşağı düştü. Beton zemine çakılan Özkan A., ağır yaralandı.

Gürültüye uyanan bina sakinleri, polis vei sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, ağır yaralanan Özkan A.'yı ambulansa alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan Özkan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, B.K. ve oğlunu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Son dakika: Evine gittiği kadının oğlu uyanınca sonu kötü oldu!
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