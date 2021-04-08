Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Ege Denizi'nde peş peşe depremler! Muğla'dan hissedildi...
Giriş Tarihi: 8.4.2021 18:30 Son Güncelleme: 8.4.2021 18:53

haberi: 'nde peş peşe depremler! Muğla'dan hissedildi...

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde peş peşe depremler! Muğla'dan hissedildi...

Edinilen bilgisine göre, 'nde 4.2 şiddetinde bir meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesi başta olmak üzere birçok ilçe ve köyden hissedildi. AFAD, depreme ilişkin bilgi notu paylaşırken 18.23'te gerçekleşen depremin 7.73 km derinlikte olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi de son dakika açıklaması yaptı ve sarsıntının şiddetini 4.4 olarak kamuoyuna duyurdu. Kandilli ayrıca, depremin merkez üssünün On İki Adalar olduğunu açıkladı. Ege Denizi'nde dün başlayan fay hareketliliği halen sürüyor.

Son dakika haberleri... Ege Denizi, dünden bu yana son depremler ile sallanıyor. Bölgede fay hareketliliği devam ederken 18.23'te 4.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, Ege'de meydana gelen depremin derinliğini 7.73 km olarak duyururken Muğla'nın Datça ilçesindeki birçok köyden hissedildiği bilgisini paylaştı.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Kandilli, depremin şiddetini 4.4 olarak duyururken derinliğini 1.3 km olarak paylaştı.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Depremin merkez üssüne en yakın bölge olan Datça'da yaşayanlar, kısa süreli bir panik yaşadı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ İHBAR ALINMADI

AFAD, depreme ilişkin açıklama yaparken Datça açıklarında meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığını bildirdi.

BÖLGEDE ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Ege Denizi'nde fay hareketliliği dün gece saatlerinden bu yana sürüyor. Bölgede, irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ege Denizi'nde peş peşe depremler! Muğla'dan hissedildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA