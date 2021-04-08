Son dakika haberi: Ege Denizi'nde peş peşe depremler! Muğla'dan hissedildi...

Son dakika haberleri... Ege Denizi, dünden bu yana son depremler ile sallanıyor. Bölgede fay hareketliliği devam ederken 18.23'te 4.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, Ege'de meydana gelen depremin derinliğini 7.73 km olarak duyururken Muğla'nın Datça ilçesindeki birçok köyden hissedildiği bilgisini paylaştı.