Son dakika haberi: Ege Denizi'nde peş peşe depremler! Muğla'dan hissedildi...

Son dakika haberleri... Ege Denizi, dünden bu yana son depremler ile sallanıyor. Bölgede fay hareketliliği devam ederken 18.23'te 4.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, Ege'de meydana gelen depremin derinliğini 7.73 km olarak duyururken Muğla'nın Datça ilçesindeki birçok köyden hissedildiği bilgisini paylaştı.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 18.23'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) April 8, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.
Kandilli, depremin şiddetini 4.4 olarak duyururken derinliğini 1.3 km olarak paylaştı.
Depremin merkez üssüne en yakın bölge olan Datça'da yaşayanlar, kısa süreli bir panik yaşadı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ İHBAR ALINMADI
AFAD, depreme ilişkin açıklama yaparken Datça açıklarında meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığını bildirdi.
BÖLGEDE ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
Ege Denizi'nde fay hareketliliği dün gece saatlerinden bu yana sürüyor. Bölgede, irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor.
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