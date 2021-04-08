SON DAKİKA HABERİ: Kardeşler vahşeti itiraf etti! Kafatası ve göğüs kafesi aranıyor





6 BİN LİRALIK ALACAK ANLAŞMAZLIĞI

İlk belirlemelere göre taraflar arasında 6 bin liralık alacak anlaşmazlığı olduğu, cinayetin de bu nedenle işlendiği ortaya çıktı. Foseptikte bulunan ceset parçaları, itfaiye ekipleri ve polis tarafından çıkartılarak, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan, kayıp olan kafatası ile göğüs kafesini bulmak için çalışmalar sürüyor. Cinayet şüphelisi iki kardeşten alınan bilgilere göre arama genişletilecek. Gözaltındaki sorguları süren iki kardeş, yarın adliyeye sevk edilecek.