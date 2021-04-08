SON DAKİKA HABERİ: Katiliam gibi kaza! Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı



UBEYİT ALKIŞ

Araçların hurdaya döndüğü kaza sonrası olay yerinde çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası çıkarılarak Elbistan Devlet Hastanesi morgunda konuldu. Aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.