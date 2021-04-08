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Giriş Tarihi: 8.4.2021 21:31 Son Güncelleme: 8.4.2021 21:47

SON DAKİKA HABERİ: Katiliam gibi kaza! Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

DHA
SON DAKİKA HABERİ: Katiliam gibi kaza! Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi: 'ın ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil ile ambulans kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazada otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, ambulanstaki 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Elbistan'a bağlı Karaelbistan Mahallesi yakınlarda meydana geldi. Göksun'a giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 D 7508 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Mustafa Okur yönetimindeki 46 ADL 262 plakalı ambulansla kafa kafaya çarpıştı.


MÜNİR TURAN PELTEK

Otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan sağlık personelleri Mustafa Okur, Huriye Gülden ve Hacer Yıldırım da yaralandı.


UBEYİT ALKIŞ

Araçların hurdaya döndüğü kaza sonrası olay yerinde çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası çıkarılarak Elbistan Devlet Hastanesi morgunda konuldu. Aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


SİBEL ÖRDE

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Katiliam gibi kaza! Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
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