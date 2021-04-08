Son Dakika Haberi – Muğla’da korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Muğla açıklarında saat 18.23'da 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.73 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları.

SON DAKİKA - MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM

Merkez üssü Ege Denizi olan ve Muğla'da hissedilen son dakika deprem olayının detayları şu şekilde...