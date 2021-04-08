Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberi – Muğla’da korkutan deprem!
Giriş Tarihi: 8.4.2021 18:45 Son Güncelleme: 8.4.2021 18:45

Son Dakika Haberi – ’da korkutan deprem!

Son Dakika Haberi – Muğla’da korkutan deprem!

ve hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. ili Datça ilçesinin kıyılarına oldukça yakın bir bölgede meydana gelen sarsıntılar ’de Aydın ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Muğla açıklarında saat 18.23'da 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.73 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları.

SON DAKİKA - MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM

Merkez üssü Ege Denizi olan ve Muğla'da hissedilen son dakika deprem olayının detayları şu şekilde...

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine Akdeniz - On İki Adalar bölgesinde, yerin 1.3 Kilometre derinliğinde meydana gelen son dakika depreminin şiddeti 4.5 olarak ölçüldü.

AFAD VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) resmi Twitter hesabında paylaşılan son dakika depreminin merkez üssünün Ege Denizi Muğla, Datça açıklarında yerin 7.73 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve şiddetinin 4.2 olduğu duyuruldu.

DEPREMİN HARİTA ÜZERİNDEKİ MEVKİSİ


ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi – Muğla’da korkutan deprem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA