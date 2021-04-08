SON DAKİKA: İkra Nur Tirsi cinayetinde şok detay! Halanın telefonundan bu not çıktı!

-Anne Nazlı-

"Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar ceza istenen hala için ise iddianamede şu ifadelere yer verildi: "Tüm dosya kapsamı, şüpheli savunmaları, yer gösterme ve bu sıradaki beyanları, cep telefonunun takvimine eklediği not birlikte değerlendirildiğinde, olay günü şüphelinin kardeşinin şüpheliyi çağırması üzerine 'Osman'ın harman yeri' diye tabir edilen yere gittiklerinde İkra Nur'un yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördüğü, halanın, hayat belirtisi olup olmadığını anlamak için baktığında bir belirti olmadığını anladığı, bunun üzerine İkra Nur'un öldüğünü anlayınca şüphelinin kardeşi ile birlikte cansız vaziyetteki İkra Nur'u çuvalla taşıyarak dere yatağına götürüp bıraktıkları, şüphelinin bu eyleminin suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu ve atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."