Son dakika: Kardeşini tinerle yakmıştı! İstenen ceza belli oldu

"O BENİM CANIM CİĞERİM"

Savcının mütalaasına karşı diyeceği sorulan tutuklu sanık Hanifi Dalkıran, "Kardeşimi yakacak bir insan değilim. Kendisi öz kardeşimdir. O benim canım ciğerim. Onu öldürmeyi düşünmem mümkün değildir. O an ikimizin de kafası güzeldi. Şişedeki tineri su zannedip döktüm. İçinde tiner olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

Sanık avukatı ise savcının mütalaasına karşı savunma hazırlamak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına süre verip, duruşmayı erteledi.

TİNER DÖKÜP İZLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hanifi Dalkıran'ın elinde olan pet şişe ile kardeşi Serkan Dalkıran'ın bulunduğu binaya girdiği, ardından Serkan Dalkıran'ın alevler içinde binadan çıktığı anlatılıyor. Sanığın, kardeşi yandığı sırada elinde bulunan pet şişedeki yanıcı maddeyi başından aşağı döküp izlediği vurgulanıyor.