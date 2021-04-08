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Giriş Tarihi: 8.4.2021 14:05 Son Güncelleme: 8.4.2021 14:06

: müjdeyi Twitter’dan duyurdu: 34 bin bilgisayarı…

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjdeyi Twitter’dan duyurdu: 34 bin tablet bilgisayarı…

haberi: , Twitter hesabından öğrencilere müjdeli bir haber verdi. Bakan Selçuk, "34 bin 445 bilgisayarı daha illerimize gönderdik. 11. faz dağıtım ile birlikte yatılı bölge ortaokullarındaki tüm öğrencilerimize ulaşmış bulunuyoruz" dedi...

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitimle ilgili bir paylaşım yaptı. Öğrencilere tablet bilgisayar yardımı yapıldığını ve yapılacağını vurgulayan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Uzaktan eğitim sistemlerimize erişim desteği kapsamında tablet bilgisayar dağıtımımıza bu hafta 29 ilimizde devam ediyoruz. 34.445 tablet bilgisayarı daha illerimize gönderdik. 11. faz dağıtım ile birlikte yatılı bölge ortaokullarındaki tüm öğrencilerimize ulaşmış bulunuyoruz."

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjdeyi Twitter’dan duyurdu: 34 bin tablet bilgisayarı…
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