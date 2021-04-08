Son dakika: Türkiye o siteyi konuşmuştu! Tuzla'daki lüks sitede bir skandal karar daha



Sitenin isminin basında yer almasından dolayı böyle bir ceza kesildiğini belirten Didem Kasapoğlu İnci, "Hukuki hiçbir zemini yok. Herhangi bir mevzuatta yer alan bir şey değil. Yani ayakkabılık için, çimlere bastığımız için kestikleri cezalar da hukuki değil. Zaten Anadolu Sulh 7. Hukuk