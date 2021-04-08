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Giriş Tarihi: 8.4.2021 10:22 Son Güncelleme: 8.4.2021 10:42

SON DAKİKA! Türkiye'den kaçırırken yakalandı! Havalimanında şok operasyon!

İHA
SON DAKİKA! Türkiye'den kaçırırken yakalandı! Havalimanında şok operasyon!

Son dakika haberler... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kırgız yolcunun valizinde ele geçirilenler ekipleri şaşkına çevirdi. Kırgızistan Manas Havalimanı'na giden yolcu, 3.300 adet tıbbi sülüğü Türkiye'den kaçak olarak çıkarırken suçüstü yakalandı. Yolcuya, 54 bin 555 TL idari para cezası uygulandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Manas Havalimanına gitmek isteyen Kırgızistan Cumhuriyeti Pasaportu taşıyan yabancı uyruklu şahsın valizinin içerisinden canlı Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne haber verildi.

İhbar üzerine harekete geçen Su Kontrol görevlileri yasa dışı yolla izinsiz olarak Türkiye'den çıkarıldığı tespit edildi.

Ekipler, 3 bin 300 adet canlı Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana)'e el konuldu.

El konulan sülükler canlı olduğundan doğal yaşam alanlarına bırakılmıştır.

Şahsa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 54 bin 555 TL idari para cezası uygulandı.

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SON DAKİKA! Türkiye'den kaçırırken yakalandı! Havalimanında şok operasyon!
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