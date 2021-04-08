SON DAKİKA! Türkiye'den kaçırırken yakalandı! Havalimanında şok operasyon!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Manas Havalimanına gitmek isteyen Kırgızistan Cumhuriyeti Pasaportu taşıyan yabancı uyruklu şahsın valizinin içerisinden canlı Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) olduğu tespit edildi.