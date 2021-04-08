Son dakika: Ünlü iş adamı Ahmet Uras dolandırıcılara 2 milyon lirasını kaptırdı!

Son dakika... Bu kez bir iş adamı dolandırıcıların kurbanı oldu. İstanbul'da ünlü Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu işadamı Ahmet Uras, dolandırıcılara tam 2 milyon lira kaptırdı. İddiaya göre tele-dolandırıcılar, Uras'ı "Operasyon yapacağız, ortaya çıkma" diyerek bir otele kapattı.
Ortadan kaybolan Uras için ailesi kayıp başvurusu bile yaptı.
Şok gerçek, günler sonra ortaya çıktı. Buna göre Uras, dolandırıcıların yönlendirmesiyle Kapalıçarşı'daki bankadan 2 milyon çekti. Sahtekarların istediği şekilde 'Güvercin' kod adlı kişiye parayı verdi.
Ardından da Eminönü'ndeki kameralara boy gösterdi.
Yine dolandırıcıların isteği ile isteğiyle selam vermek için polis merkezine gitti. GBT uygulamasıyla dolandırıldığı gerçeğini öğrendi. Şok geçirdi. Polis, dolandırıcıların peşinde...SON DAKİKA: Yürürlüğe girdi! Vatandaşın birikimine devlet garantisi