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Giriş Tarihi: 8.4.2021 19:58 Son Güncelleme: 8.4.2021 19:58

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? ile çekiliş sonuçları -

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 8 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

aracılığıyla her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri - ortak canlı yayında şanslı numaraları belirlenen sonuçları bugün (8 Nisan 2021 Perşembe) şans oyunu severler için belirlenecek. (MPİ) ve işbirliğinin popüler oyununu Milli Piyango Online aracılığıyla ve MPİ bayilerine giderek oynayanlar biletlerine 14 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyenin isabet edip etmediğini öğrenmek için sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile çekiliş sonuçları ve ekranı.

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün, MP TV ile Youtube canlı yayında şans oyunu severler için belirleniyor. MPİ'nin popüler şans oyununun peş peşe gelen devirlerle 14 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyesini kazanmak isteyen ve Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar 8 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (8 NİSAN)

Milli Piyango Online aracılığıyla 8 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları ile birlikte MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 8 Nisan Süper Loto sonuçları:






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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 8 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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