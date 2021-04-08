Süper Nine, ağaçlara örümcek gibi tırmanıyor

Zonguldak'ın İncivez Mahallesi'nde ağaçlara tırmanan, bağ bahçeyle uğraşan, hayvanlarıyla ilgilenen, odun kırmasının yanı sıra ot biçen 82 yaşındaki süper nine Fatma Angun, enerjisiyle gençlere taş çıkarıyor.

Yaşamında bir asıra doğru yaklaşmakta olduğunu anlatan Fatma nine, uzun yaşamanın ve sağlıklı kalmasının sırrını her gün tükettiği süt, yoğurt ve doğal yiyeceklere bağladığını söyledi.

"SAĞLIKLIYIM"

Fatma nine, kendilerine ait 30 dönüm arazide mevsimine göre meyve ve sebze yetiştiriciliği yapmasının yanı sıra hayvanlarıyla da ilgilendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"5 çocuğum, 10 torunum, 3'de torunumun torunu var. Torunlarımın torunlarını da görmeyi bana nasip eden Allah'ım, onlara da sağlıklı uzun ömürler versin. Hayatımda bir kez ameliyat oldum. Sağlık durumum da gayet iyi. Sağlıklı kalmak isteyenler benim gibi bol bol inek sütü içsin, yoğurt yesin, doğal yiyecekler tüketsin ve hareketli olsun. Yan gelip yatmayla olmaz. Bunları yaptığımdan dolayı ağaçlara örümcek gibi tırmanabiliyorum, bağ bahçeyle uğraşabiliyorum, hayvanlarımla ilgilenebiliyorum, odun kırabiliyorum, ot biçebiliyorum. Bahar aylarında toprağı yüksek ölçekte havalandırmak gerektiğinden, arazimizde belleme tabir edilen yöntemi kullanıyorum."