Suruç'ta silahlı kavga 9 kişi yaralandı

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonradan her iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç'taki hastaneler götürü. Olayla ilgili polis çok kişiyi gözaltına aldı