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Giriş Tarihi: 8.4.2021 10:49

Tavuk çiftliğinin depo yazılımına girdiler

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Tavuk çiftliğinin depo yazılımına girdiler

'ta bir tavuk çiftliğinin depo yazılımına girerek binlerce liralık faturasız mal çıkışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta bir tavuk çiftliğinin depo yazılımına girerek binlerce liralık faturasız mal çıkışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün bilişim sistemlerine girme, güveni kötüye kullanma suçlarıyla ilgili olarak çalışma başlatıldı.

Tavuk firmasına ait bölge bayi sahibi N.B. isimli şahsın, işyerinin depo yazılım programına dışarıdan müdahaleyle, faturasız mal çıkışının yapılmasıyla yaklaşık 400 bin TL zarara uğratıldığını beyan etmesi üzerine yapılan çalışmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın şüphelileri, M.E (49), K.K, (38) ile S.A (46) isimli şahıslar hakkında uzaktan erişim ile sistemdeki verilerin oynandığına dair deliller tespit edildi. S.A. ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tavuk çiftliğinin depo yazılımına girdiler
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