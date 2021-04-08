Tokat’ta provokatif eylem!

Tokat'ta dün saat 15.30 sıralarında şehrin göbeğinde sıcak anlar yaşandı. Niksar yolu Kavşağında toplanan bir grup yürüyüş yapmak istedi. Ancak Covid-19 kurallarını da hiçe sayan kalabalığa polis 'Burası yürüyüş güzergahı değil. Bu şekilde toplu hareket edemezsiniz' diyerek dağılın uyarısı yaptı. Ancak kalabalık grup dağılmamakta direndi.

Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercüment Cihan, gruba "Bu şekilde yürüyüş yapamazsınız. Toplu bir şekilde hareket edemezsiniz" diye uyarıda bulundu. Ancak provokatif eylemci bir genç kadın "Eylem de yaparım her şeyi de yaparım" diye yanıt verdi. Polisin ayrı ayrı dağılın uyarılarına aldırış etmeyen kalabalık ile polis arasında tartışma çıktı. Polise hakaret eden ve mukavemette bulunan ayrıca covid-19 pandemisi kuralları kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayan kalabalıktan provokatif hareketlerle kendini yere atanlar, çığlık atanlar oldu. 7 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.