Türkiye’nin ilk yerli ve milli patatesi

Niğde Merkezde bulunan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü ürettiği yerli ve milli patateslerin çeşitlerini her geçen gün artırıyor. Türkiye'nin üretim şartlarına uygun, hastalıklara dayanıklı, sanayi ve yemeklik çeşitlerini üreten enstitüde modern teknikler kullanılıyor. Patatesin DNA incelemesi gibi öneli aşamaların gerçekleştirildiği kurumda çok özel laboratuvarlarda uzman personeller çalışmaları yürütüyor.

Üretilen yerli ve milli patates olan NAHiTA bu gün Avrupa ürün listesine girmek için yola çıktı. Patatesin yumru hasadının da yapıldığı günde açıklama yapan Niğde Patates Araştırma Müdürü Uğur Pırlak, Enstitünün Türkiye'de ilk ve tek konu araştırma Enstitüsü olduğu belirterek; "Merkezimiz Niğde de bulunmakta çalışma alanımız Türkiye'nin her yeridir. Enstitü olarak yemeklik, sanayilik, hastalıklara dayanıklı üreticilerimiz tarafın tutulan, yerli ve milli patates çeşitleri geliştiriyoruz. Şu ana kadar 10 adet patates çeşidi geliştirdik. Bunların yanında geliştirilen patatesler yerli firmalara da devirleri gerçekleştirildi. Bunlardan bir tanesi de Nahita adlı ürünümüzdür. Bu ürünümüz de ilk kez Avrupa Birliği çeşit tescil listesine girecek olan ilk yerli ve milli bir ürün oluyor. Bundan dolayı da ayrıca gururluyuz." dedi.