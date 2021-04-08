Üçler market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Üçler Market çalışma saatleri 2021!

İstanbul Avrupa Yakası Kağıthane, Gayrettepe, Şişli, Çağlayan, Beşiktaş ilçelerinde 8 adet şubesi bulunan bir süpermarket zinciri olan Üçler Market, çok sayıda ürünü cazip fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Ürün çeşitliliğini sürekli olarak artıran ve dolayısıyla her geçen gün daha geniş bir müşteri ağına sahip olan Üçler Market mesai saatleri merak ediliyor. İşte Üçler Market açılış, kapanış saatleri ile mesai saatleri bilgisi...

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 2021 Üçler Market mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; kurumun kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

ÜÇLER MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Üçler Market şubeleri haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Cazip fiyat avantajı ile sıklıkla tercih edilen bir süpermarket zinciri olan Üçler Market şubelerindeki ürün çeşitliliği, mağazanın büyüklüğüne ve hizmet verdiği bölgeye değişkenlik göstermektedir. Üçler marketlerinde hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerinde farklılık yoktur.

ÜÇLER MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağın devam edecek ve marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

ÜÇLER MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Üçler Market hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

Üçler Market Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ÜÇLER MARKET ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Öğle arası: Üçler Market şubelerinde öğle arası verilmez. Sabah 09:00 itibarıyla açılan market akşam mesai bitimine kadar sürekli olarak açık kalır. Üçler Market Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

ÜÇLER MARKET RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Üçler Market şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir.

ÜÇLER MARKET İLETİŞİM BİLGİSİ

Kağıthane Merkez şubesi:

Adres: Çağlayan Mah. Cendere Mevkii Yolu Bahtiyar Sk. No:54 Kağıthane

Telefon: 0212 294 02 65

Faks: 0212 294 08 91

E-posta: info@uclermarket.com.tr

Gayrettepe şubesi:

Adres: Yıldızposta Cad. Vefabey Sok. No:26 Beşiktaş

Telefon: 0212 275 57 84

Faks: 0212 275 58 65

E-posta: gayrettepe@uclermarket.com.tr

Mecidiyeköy 1 şubesi:

Adres: Sivritaş Sok. No:16 Şişli

Telefon: 0212 217 39 22-23

Faks: 0212 217 39 24

E-posta: mecidiyekoy@uclermarket.com.tr

Mecidiyeköy 2 şubesi:

Adres: Mecidiye Mah. Mecidiye Cad. No:3 Şişli

Telefon: 0212 217 32 80-81

Faks: 0212 217 32 90

E-posta: mecidiyekoy2@uclermarket.com.tr

Çağlayan şubesi:

Adres: Gürsel Mah. Bahçeler Cad. No:39/A Kağıthane

Telefon: 0212 220 61 49

Faks: 0212 222 79 40

E-posta: caglayan@uclermarket.com.tr

Beşiktaş şubesi:

Adres: Sinanpaşa M. Ortabahçe C. No:32-34-36 Beşiktaş

Telefon: 0212 258 79 22

Faks: 0212 258 79 65

E-posta: besiktas@uclermarket.com.tr

Kurtuluş şubesi:

Adres: Kurtuluş Cad. No:17 Pangaltı- Şişli

Telefon: 0212 291 70 81-82

Faks: 0212 291 70 88

E-posta: kurtulus@uclermarket.com.tr

Nişantaşı şubesi:

Adres: Valikonağı Cad. Şair Nigar Sk. no:4/A Şişli

Telefon: 0212 233 29 78- 79

Faks: 0212 233 00 98