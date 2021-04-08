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Giriş Tarihi: 8.4.2021 21:49

Yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu

´da komşularının haber alamadığı 61 yaşındaki gurbetçi Rüstem Yer yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Dubleks villasında yalnız yaşayan gurbetçi Rüstem Yer'den haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, kapıyı kimse açmayınca camı kırarak içeri girdi. Polisler, Rüstem Yer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunda herhangi bir darp yada kesici-delici alet izine rastlanılmadığı öğrenilen Yer'in cenazesi otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
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Yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu
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