Yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu

Olay, saat 20.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Dubleks villasında yalnız yaşayan gurbetçi Rüstem Yer'den haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, kapıyı kimse açmayınca camı kırarak içeri girdi. Polisler, Rüstem Yer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunda herhangi bir darp yada kesici-delici alet izine rastlanılmadığı öğrenilen Yer'in cenazesi otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.