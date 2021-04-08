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Giriş Tarihi: 8.4.2021

Yanan otomobilden canlarını kurtardılar

Yanan otomobilden canlarını kurtardılar
Kocaeli Derince'deki D-100 Karayolu Derince Çenesuyu mevkinde Uğur Yılmaz idaresindeki otomobilin seyir halindeyken motoru tutuştu. Alevleri gören Uğur Yılmaz, aracı hemen durdurarak küçük oğlu Muhammet ile birlikte araçtan indi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yanan otomobilden canlarını kurtardılar
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