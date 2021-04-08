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Giriş Tarihi: 8.4.2021 17:16

Yaşlı adam karısını satırla yaraladı

İHA
Yaşlı adam karısını satırla yaraladı

’in Edremit ilçesinde tartıştığı eşinin satırlı saldırısına uğrayan kadın kaldırıldığı hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi 2011 Sokakta ikamet eden İ.T, 112 hattını arayıp, kavga ettiği karısını darp ettiğini bildirdi. Polis olay yerine gelerek şüpheliyi elinde bulunan suç aletiyle gözaltına aldı. İ.T'nin (60) resmî nikâhlı eşi Nurhan T.'yı satır ile muhtelif yerlerinden yaraladığı görüldü. Hayatî tehlikesi devam eden Nurhan T. özel Körfez Hastanesinde tedavi altına alındı. Eşler arasında herhangi bir önleyici tedbir kararı bulunmadığı öğrenildi. Olay ile ilgili tahkikat sürüyor.
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Yaşlı adam karısını satırla yaraladı
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