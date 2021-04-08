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Giriş Tarihi: 8.4.2021 16:50

Yüksek faizle vatandaşı borçlandırdı! O şüpheliler adliyede

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Yüksek faizle vatandaşı borçlandırdı! O şüpheliler adliyede

’nın Ula ilçesinde vatandaşlara yüksek faizle para vererek borçlandıran 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde vatandaşlara yüksek faizle para vererek borçlandıran 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ula Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, tefecilik suçunu işleyenlere yönelik çalışma başlattı. Vatandaşları yüksek faizle para vererek borçlandırdığı öne sürülen 3 şüphelinin evlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 80 bin 500 lira değerinde 11 senet, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 68 adet tabanca ve av tüfeği fişeği ile 122 bin 625 lira para ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan C.K., S.G. ve S.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yüksek faizle vatandaşı borçlandırdı! O şüpheliler adliyede
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