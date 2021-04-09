4 gündür haber alınamıyordu, cesedi evinde bulundu

Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Komşuları, yalnız yaşayan ve 4 gündür haber alınamayan Ertan Ürün'ün kapısını çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla kapıyı açıp eve girdi.

Polis, Ertan Ürün'ü koridorda yüzü havluyla kapatılmış halde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ürün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede Ürün'ün karın bölgesinde 4 bıçak yarası olduğunu saptadı. Ertan Ürün'ün cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayet masası ekipleri katil ya da katilleri bulmak için çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor.