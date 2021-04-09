Haberler Yaşam Haberleri 42 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası? 42 Plaka Kodu Hangi İle Ait?

Giriş Tarihi: 9.4.2021 10:57 Son Güncelleme: 9.4.2021 10:58

42 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası? 42 Plaka Kodu Hangi İle Ait?

1’den 81’e kadar Türkiye’deki tüm iller için tanımlanan plaka kodları, özellikle şehirler arası yolculuklarda farklı bir kod numarası ile karşılaşması halinde merak ediliyor. Bu bağlamda en çok merak edilip araştırılan plaka kodlarından bir tanesi de 42 plaka kodu. Bir taşıtın resmi kurumlar tarafından tanınıp sorumluluk sahibi kişi hakkında bilgiye erişilmesine imkan tanıyan plaka, söz konusu taşıtın trafiğe çıkabileceğini gösteren araçtır.