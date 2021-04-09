55 bin 941 yeni vaka 258 vefat

Türkiye'de dün test yapılan 304 bin 492 kişiden 55 bin 941'ine Kovid- 19 tanısı konulurken, 258 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 2 bin 316 oldu. Toplam vaka 3 milyon 689 bin 866'ya, toplam vefat 33 bin 201'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 615 olarak açıklandı. 37 bin 914 kişinin daha tedavisi ya da karantina süresinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye ulaştı. Bu arada haftalık verilere göre de hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1, yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33 olarak gerçekleşti. Türkiye'de önceki gün yeni vaka sayısı 54 bin 740 olmuştu.