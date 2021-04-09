56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Pazar günü başlıyor

Nevşehir'de gerçekleştirilen 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2021) basın toplantısında konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya'nın Türkiye'nin en popüler ve kendine özgü turizm merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Daha önce 2016 yılında Nevşehir'de gerçekleştirilen 52. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını kaydeden Vali Becel, "11 Nisan Pazar günü gerçekleştirileceğimiz ve başlangıç noktası olacak olan 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Nevşehir-Kapadokya etabı da bu anlamda ilimiz açısından büyük önem arz eden organizasyonlardan birisidir." dedi.

Becel, "Nevşehir Kayaşehir'den başlayacak olan Nevşehir-Kapadokya etabı, Ortahisar, Üçgüzeller, Avanos, Çavuşin, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar'dan devam ederek 167.3 km'lik bu güzergâhın 4 kez geçilmesinin arından Ürgüp Meydanı'nda sona erecek. Yarışın gerçekleşeceği gün, parkurlarda ve tur güzergâhında başta emniyet, jandarma, sağlık, belediye ve diğer tüm kurumlarımız olmak 1000'den fazla personelle gerekli önlemler alınacak ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmeyecek." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dünyada öneminin arttığını söyledi.

Küçükbakırcı, turun Türkiye için önemine değinerek, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 56'ncısını yapacağız. Ülkemizin ve dünyanın önde gelen organizasyonlarından biri oldu. Tur her geçen gün önemi artarak devam eden bir organizasyon haline geldi. Şimdiye kadar yapılan en güçlü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu." dedi.

Küçükbakırcı, turun dünya genelinde 3 milyardan fazla insana ulaşacağını da sözlerine ekledi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yarış Direktörü Roland Hofers ise şöyle konuştu: "Bir kez daha Türkiye'ye gelmekten mutluluk duyuyorum. Türkiye yine mükemmel bir organizasyona imza atacak. Yine mükemmel bir yarış ve etaplar bizi bekliyor."