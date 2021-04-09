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Giriş Tarihi: 9.4.2021 09:37

merkezli 10 ilde

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana merkezli 10 ilde yasadışı bahis operasyonu

merkezli 10 ilde “Kazanma garantili kupon” vaadiyle yasa dışı bahis üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak vakti operasyon düzenlendi. 122 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitesi üzerinden oyun oynatıp kazanan kişilere paralarını vermeyerek dolandıran çeteyi tespit etti. Bu kapsamda yürütülen soruşturmada mağdur ettikleri 2 bin 425 kişiden 7 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin geçici süreliğine kurdukları 1630 internet sitesinde, olmayan spor müsabakalarını oynanıyormuş gibi gösterdikleri öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla hakkında gözaltı kararı verilen 122 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 10 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana merkezli 10 ilde yasadışı bahis operasyonu
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