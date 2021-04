Adana'da iki kardeşi yerlerde sürüklemişti! Polis kapkaççıyı bu yöntemle enseledi!

Adana'da yaşanan olay, 6 Nisan günü saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İrge, cep telefonunu satmak için bir e-ticaret sitesine ilan verdi. Ali İrge, kendisiyle yine internet üzerinden irtibata geçen Ali Can Ç. ile bin 900 TL'ye anlaşıp, buluştu. Bu sırada tarafların yanına Ali İrge'nin kardeşi Tuğba Akdağ da geldi. Plakasız hafif ticari araçla gelen Ali Can Ç., bakmak için Ali İrge'den cep telefonunu aldı. Ali Can Ç., aracın kapılarını kilitleyip kaçmak istedi.