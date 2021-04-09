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Giriş Tarihi: 10.4.2021 00:08

’da korkunç olay! Tartıştığı kuzenini defalarca bıçaklayarak öldürdü

DHA
Adana’da korkunç olay! Tartıştığı kuzenini defalarca bıçaklayarak öldürdü

'da dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Yarış atı seyisliği yapan Fırat P., tartıştığı kuzeni Selçuk P.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Adana'daki korkunç olay, saat 19.45 sularında merkez Seyhan ilçesi Adana Yeşiloba Hipodromu'nun ahırlar bölgesinde meydana geldi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, KUZENİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Aynı yerde yarış atı seyisliği yapan Selçuk Turan ve kuzeni Fırat P., iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Fırat P., Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Turan, kanlar içinde yere yığılırken, kuzeni Fırat P. ise olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Beraber çalıştığı arkadaşları tarafından özel araçla hastaneye kaldırılan Turan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Turan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Fırat P.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Adana’da korkunç olay! Tartıştığı kuzenini defalarca bıçaklayarak öldürdü
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