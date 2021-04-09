Adana’da korkunç olay! Tartıştığı kuzenini defalarca bıçaklayarak öldürdü

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, KUZENİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Aynı yerde yarış atı seyisliği yapan Selçuk Turan ve kuzeni Fırat P., iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Fırat P., Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Turan, kanlar içinde yere yığılırken, kuzeni Fırat P. ise olay yerinden kaçtı.